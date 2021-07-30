Напряженность на рынке труда Москвы снизилась более чем наполовину за год - заммэра Ефимов

Рынок квалифицированного труда в Москве в 2021 году развивается быстрыми темпами и улучшил докризисный уровень. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В июне уровень напряженности на рынке квалифицированного труда – отношение количества резюме к количеству вакансий – снизился на 58% к июню прошлого года. Сейчас в Москве этот показатель даже на 31% лучше, чем в июне 2019 года», - сообщил заместитель мэра.

Как подчеркнул Владимир Ефимов, число вакансий в столице с июня 2019 года выросло на 52%, а число размещенных для поиска работы резюме – всего на 3%.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, динамике снижения уровня напряженности на рынке квалифицированного труда отвечает и общая динамика снижения уровня безработицы в городе.

«С начала 2021 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, снизилась на 56,9%, а уровень зарегистрированной безработицы на 18 июля составил 0,56%. Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев», - сказал глава департамента.