Названа причина нештатного включения двигателей модуля «Наука»

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука», включил двигатели и создал нештатную ситуацию на МКС из-за программного сбоя — так объяснил произошедшее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), руководитель полётом российского сегмента Международной космической станции, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Соловьёв,

«29 июля многоцелевой лабораторный модуль „Наука“ был состыкован с Международной космической станцией. На всех этапах полёта модуля система сближения „Науки“ работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были замечены незначительные колебания, с которыми, безусловно, справилась система стыковки. Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что в свою очередь привело к механическому соединению», — говорится в его комментарии, размещенном на сайте «Роскосмоса» .

При этом механика стыковки «отработала надежно», без замечаний закрыв оба стыковочных механизмов — станции и модуля. Ошибка же, по словам Соловьева, произошла из-за сбоя программного обеспечения — двигатели модуля получили прямую команду на включение «на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом».

Напомним, включение двигателей «Науки» развернуло МКС на 45 градусов.

При этом, как утверждает генконструктор РКК «Энергия», с помощью включения двигателей модуля «Звезда» ситуацию удалось быстро нормализовать, и сейчас станция в штатной ориентации, все ее системы и системы многоцелевого лабораторного модуля работают нормально. «Создан надёжный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией», — пояснил Соловьев.

По его словам, экипаж сейчас ведет работы по выравниванию давления в МЛМ «Наука». Это, по словам руководителя полета российского сегмента МКС, процедура достаточно длительная, «потому что общий объём модуля составляет около 70 кубических метров». Планируется, что во второй половине дня экипаж откроет люки, войдёт в модуль, включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе.

«Главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль „Наука“», — заверил Соловьев.