Цены на нефть снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста

Мировые цены на нефть снижаются утром 30 июля в рамках коррекции, ранее две торговые сессии котировки демонстрировали положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в октябре потеряла 0,68%, достигнув показателя $74,59 за баррель, сентябрьские фьючерсы выросли на 0,53%, до $75,65. Сентябрьские котировки на WTI потеряли в цене 0,61% — до $73,17 за баррель.

По итогам недели нефтяные цены могут показать подорожание на 1-1,5% благодаря двум дням роста котировок. Цены росли на фоне данных о запасах в США за неделю, а также за счет ослабления доллара и рисковых настроений рынков.

Сообщалось, что запасы нефти в США за неделю по 23 июля сократились на 4,1 миллиона, тогда как аналитики прогнозировали сокращение на 2,9 миллиона. Запасы бензина и дистиллятов уменьшились сильнее ожиданий, добыча нефти также сократилась.

При этом, по мнению экспертов, сохранится «медвежий» тренд для нефти, несмотря на недавний рост нефтяных котировок.

Аналитик Oanda Эдвард Мойя уверен, что «рынок нефти остается очень дефицитным, но некоторые связанные с вакцинами требования могут плохо повлиять на краткосрочную ситуацию со спросом».

