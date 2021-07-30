План по внедрению российского ПО в промышленности подготовят Минпромторг и Минцифры

Минпромторг РФ совместно с Минцифры РФ должны представить план внедрения на предприятиях российского инженерного и промышленного программного обеспечения в срок до 1 октября, пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщение правительства. Соответствующее поручение дано премьером РФ Михаилом Мишустиным по итогам рабочей поездки чиновника в Тверскую область в июле этого года.

План мероприятий по внедрению российского ПО должен быть реализован совместно с отраслевыми компаниями, которые сформируют унифицированные функциональные требования к промышленному ПО. В их ведение также входит система автоматизированного проектирования.

В правительственном сообщении уточняется, что речь, в частности, идет о создании мультисервисной модульной промышленной платформы, которая позволит соединить «крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений».

Финансовая поддержка проектам, которые войдут в план мероприятий, будет осуществлена по линии поддержки национальной программы «Цифровая экономика». Минцифры и Минпромторгу предстоит проработать такую возможность до 20 декабря, отмечается сообщении пресс-службы кабмина.

