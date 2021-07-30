Полиция задержала основателя финансовой пирамиды Finiko

Один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин задержан полицией в Казани, сообщает ТАСС.

«Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), задержан один из руководителей компании Finiko», – заявила официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее словам, от имени этой организации с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денег граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Finiko была зарегистрирована за пределами России.

Компания привлекала денежные средства, и первое время выплачивала ежемесячный доход, но, по версии следствия, не вела инвестиционной деятельности. «Поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан», – сообщила представитель МВД.