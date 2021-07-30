После отмены QR-кодов оборот общепита в Москве вырос более чем на 25%

Отмена в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе вызвала рост оборотов предприятий общественного питания столицы. За неделю 19-25 июля оборот предприятий общественного питания Москвы увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 25,7% и достиг 6,55 млрд рублей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«QR-коды, без которых невозможно было попасть в заведения общепита, кроме летних веранд, действовали в Москве с 28 июня по 18 июля. Всего за три недели эти ограничения позволили значительно улучшить эпидемиологическую обстановку в городе, в два раза снизить количество заболевших коронавирусом, на треть сократить количество госпитализаций. После отмены QR-ограничений сфера общественного питания быстро восстановила обороты: среднесуточный дневной оборот отрасли за неделю 19-25 июля составил 935,5 млн рублей. Это на 96 млн рублей или на 11,4% больше, чем за последнюю неделю июня, которая предшествовала введению QR-кодов», - подчеркнул министр

Как отметили эксперты Аналитического центра города Москвы, уже в первый день после отмены QR-кодов, 19 июля, оборот московских предприятий общественного питания составил 792 млн рублей, на 15,9% превысив показатели понедельника 12 июля, когда там действовали ограничения на вход посетителей. В пятницу и субботу, 23 и 24 июля - традиционно пиковые для отрасли дни недели - выручка столичного общепита достигла 1,16 млрд рублей и 1,05 млрд рублей, что соответственно на 24% и 36% выше показателей аналогичных дней предыдущей недели. При этом, 24 июля оборот предприятий общественного питания был всего на 1,8% ниже уровня соответствующей субботы докризисного 2019 года.

Отмена QR-кодов позитивно сказалась и на трафике торговых центров. «За первую неделю работы без ограничений, когда к полноформатной работе вернулись расположенные в ТЦ кафе и рестораны, а фудкорты смогли возобновить работу посадочных зон, посещаемость московских ТЦ выросла на 1,5% в сравнении с последней неделей до ограничений. Наиболее заметен рост был в небольших ТЦ (площадью 5-20 тыс. кв м), часто выполняющих роль районного досугового центра, куда посетители приходят не только сделать покупки, но и перекусить. Здесь плотность потока посетителей за неделю выросла на 2% и приблизилась к докризисным показателям – отставание от аналогичной недели 2019 года составило 8,4%», - добавил Кирилл Пуртов.