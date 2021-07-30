Прогноз погоды: синоптики предупредили о сильной жаре в российских регионах

Лето в России продолжает удивлять своей климатической нестабильностью. И пока в центре Русской равнины стало немного свежее, в городах Приморья и Сахалина установилась аномальная жара.

И как утверждают синоптики, жуткий зной здесь сохранится, ещё как минимум на несколько дней. Об этом, в частности, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, в Приморском крае, на Сахалине, а также на юге Хабаровского края до начала следующей недели температурный фон будет держаться на уровне плюс 30, а местами выше.

Как пояснили в Гидрометцентре, воздушные массы, которые перемещаются с территории Японии, обеспечивают очень жаркую погоду по всему юго-востоку России.

Так, в Южно-Сахалинске, во Владивостоке, Находке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске температурные максимумы перекрываются почти ежесуточно.

Как отметили Вильфанд в Южно-Сахалинске 30-градусный зной бывает очень редко, так как этот город расположен у моря. Поэтому здесь в это время года столбики термометров выше плюс 20-21 никогда не поднимаются. Сейчас же уже четвёртый день подряд бьются рекорды. Аналогичная ситуация в Приморье, да и почти по всему Дальнему Востоку.

Прогноз погоды на неделю. Жара накроет регионы Поволжья и Черноземья

После небольшой передышки аномальная жара вернётся также в регионы Поволжья и Черноземья. По прогнозу Гидрометцентра, до конца этой недели здесь температурный фон буде ниже нормы на 1-2 градуса.

Но уже в самом начале следующей недели вновь произойдёт изменение циркуляции, после чего воздух станет прогреваться выше нормы на 2-4 градуса. Наиболее высокий температурный фон прогнозируется в центрально-черноземных областях, а также в Поволжье. Так здесь на градусниках здесь будет на 4-6 градусов выше нормы – на максимумах здесь будет плюс 31-37, а в Астраханской области и вовсе плюс 40 градусов.

По словам Вильфанда, сейчас температура в Татарстане плюс 21-25 градусов, но уже на следующей неделе здесь будет плюс 33-35. Аналогично климатическая ситуация будет развиваться в Башкортостане и Саратовской области.

Погода в Крыму и Севастополе. Прогноз на выходные

В Крыму, по прогнозу Гидрометцентра, также будет аномально жарко. Например, в Ялте среднесуточная температура в предстоящие выходные будет выше нормы сразу на 7 градусов.

От зноя будет плавиться асфальт в Симферополе – здесь будет в субботу и воскресенье плюс 32-36. Очень жаркий уикенд ждёт Евпаторию, Саки, Джанкой, Форос. В Севастополе обещают плюс 30-31 днём и до плюс 25 - ночью.

Прогноз погоды в Москве

В Москве, первые дни августа, по прогнозу синоптиков, будут умеренно спокойными. В выходные в российской столице будет плюс 25 и лёгкий ветер. Но жара вскоре вернётся – очередные температурные максимумы заявят о себе уже 3-4 числа.

Следующая неделя последнего месяца календарного лета и вовсе будет горячей - метеорологи обещают плюс 26-28. До середины августа столбики термометров продолжат плавно повышаться, и лишь после 25 числа станет немного свежее.

Завершится лето умеренным теплом: небо будет ясным, воздух насыщенным, а погодные термометры покажут плюс 20-22.