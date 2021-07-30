Запуск американского космического корабля Starliner к МКС отложен из-за проблем с модулем «Наука»

В NASA заявили, что запланированный на пятницу пуск корабля Starliner к Международной космической станции отложен, для того чтобы дать экипажу станции время разобраться с инцидентом с двигателями модуля «Наука», сообщает «Интефакс».

«NASA и Боинг решили отложить планировавшийся в пятницу запуск второго испытательного полета корабля (Starliner). В данный момент команды рассматривают следующие возможности. Это даст время экипажу МКС проверить работу новоприбывшего модуля "Наука" Роскосмоса с тем, чтобы подготовиться к прибытию Starliner», – говорится в сообщении NASA.

Ранее сообщалось, что двигатели пристыковавшегося к Международной космической станции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» незапланированно включились. Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей модуля «Наука», пришлось включить двигатели служебного модуля «Звезда», а также двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». Позднее двигатели «Науки» удалось отключить.

«Роскосмос» объяснил незапланированное включение двигателей модуля «Наука» «работами с остатками топлива».