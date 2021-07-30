Россия и Турция готовят долгосрочное соглашение по транзиту газа

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа, сообщает ТАСС. По словам Новака, рабочая группа в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии обсуждала вопросы, которые есть между российской «Газпром экспорт» и турецкой Botas.

«Речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит», – сказал вице-премьер, но, не раскрыл подробности будущего соглашения.

В настоящее время Россия поставляет газ в Турцию по трубопроводу «Турецкий поток» через Черное море. Проектная мощность газопровода составляет 31,5 млрд куб. м газа в год, он предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.