Российский пловец установил Олимпийский рекорд

Пловец сборной России Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио и установил олимпийский рекорд. Рылов победил с результатом 1:53.27 секунд побив олимпийский рекорд 2012 года. Серебряную медаль получил американец Райан Мёрфи, который уступил Рылову 0,88 секунды.

На Олимпиаде в Токио Рылов уже завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.

На церемонию награждения российский пловец вышел в маске с принтом кота.

Ранее Международный олимпийский комитет запрещал Евгению Рылову выходить на церемонию награждения в маске с изображением кота, поскольку она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России.