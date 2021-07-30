Рубль: кто не рискует, тот не вкладывается

Торговый день 29 июля рубль завершил на Московской бирже довольно уверенным подъемом. Курс доллара расчетами «завтра» падал к девяти вечера на 40 коп., до 73,08 рубля, курс евро — на 14 коп., до 86,87 рубля. Такая оптимистичная динамика российской валюты была связана с возросшим спросом на рисковые активы на мировых рынках. Позитива добавила и дорожавшая нефть.

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Ранее Федеральная резервная система сохранила процентную ставку в США на уровне 0-0,25% годовых и сообщила, что намерена продолжить выкуп активов с рынка на 120 млрд долларов ежемесячно. Кроме того, ФРС начинает с 29 июля операции по предоставлению ликвидности овернайт РЕПО на сумму 500 млрд долларов с минимальной ставкой 0,25% годовых. Что касается нефти, то сорт Brent подорожал к вечеру на 1,2%, до 74,8 доллара.

Утром в пятницу, однако, торги начались со снижения — по-видимому, в рамках коррекции после подъема. По итогам первой минуты торгов курс составил 73,23 руб., что на 7,75 коп. выше, чем уровень предыдущего закрытия. Евро подорожал на 2 коп., до 86,9875 руб.

Плохо всем — плохо рублю

В пятницу, 30 июля, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно негативную динамику, теряя 0,35% и отскакивая от психологически важного уровня 73 рубля за доллар к более справедливым курсовым значениям, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. По его мнению, снижение российской валюты началось на фоне ухудшающихся настроений на глобальных рынках: в Китае с утра вновь начались распродажи, индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng теряет 1,6%, доводя общие потери этой недели до 5,5%. Всего же за июль года Hang Seng потерял 10,5% — это самый худший месяц с марта 2020 года.

На других площадках настроения тоже негативные: японский Nikkei 225 теряет к текущему моменту 1,58%; аналогичное снижение фиксируется и в Малайзии. Сырье и металлы также под давлением: цены на медь теряют 0,54%, цены на нефть марки Brent снижаются на 0,79%. Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы не отстают, немецкий DAX — 0,8%, британский FTSE 100 -0,9%, фьючерс на индекс американского широкого рынка S&P 500 — 0,89%, а высокотехнологичный Nasdaq —1,36%.

Все это ясно сигнализирует о негативном завершении торговой недели и на российском рынке, где фондовый индекс РТС и индекс Мосбиржи падают сегодня на 1,1% и 0,7% соответственно, не оставляя рублю шансов на укрепление до конца сегодняшних торгов, полагает Розман. Событий, которые могли бы изменить настроения участников торгов, на сегодня не запланировано. Главные корпоративные отчеты уходящей недели завершились вчерашним разочарованием от прогнозов на вторую половину 2021 года: онлайн-ритейлер Amazon, вслед за другими компаниями группы FAAMG, ожидает снижения темпов роста продаж.

Эти прогнозы подтверждаются и вчерашними данными по ВВП США за второй квартал 2021 года. Темпы роста американской экономики не дотянули до прогнозного значения в 8,5% кв/кв, остановившись вблизи предыдущего значения в 6,5% и укрепив тем самым в понимании инвесторов идею о том, что сильный рост финансовых результатов остался позади и впереди нас ждет охлаждение.

Для рисковых активов это не самый лучший фон, особенно когда угроза нового штамма COVID-19 становится все больше, а период накачки рынков ликвидностью со стороны ФРС сжимается, полагает Розман. Так что от августа ничего хорошего для фондовых рынков, сырьевых товаров и валют развивающихся рынков ожидать не стоит.

Техническая картина это подтверждает: рубль и так уже стоит слишком дорого, заключает эксперт. На этой неделе крайним уровнем поддержки курса российской валюты к американскому доллару выступает отметка 73,60 — именно к ней рынок сегодня, 30 июля, и должен стремиться, говорит эксперт. Что касается перспектив августа 2021 года, то они прежние: целевым ориентиром на ближайший месяц является зона сопротивления 77,50—78,50 за доллар.

Возможно, нас ждет краткосрочное снижение доллара в район 72,50 и сохранение среднесрочного диапазона 72-75 рублей в дальнейшем, предполагает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков. Росту рубля способствует повышение аппетита к риску на фоне мягкой риторики ФРС и остановки распродаж на рынках Китая, которая всех очень волновала в последние дни. Все это подстёгивает глобальные продажи доллара.

Состояние рынка нефти также выглядит позитивно, отмечает эксперт. Но на рубль дует встречный ветер в виде конвертации дивидендов и низкого сезона экспорта энергоносителей, а также политический риск в виде осенних выборов. с С учётом этих сезонных факторов, уверен Кочетков, пока более вероятно сохранение бокового тренда рубля в указанном диапазоне — с возможностью его небольшого краткосрочного укрепления к нижней границе.