Курс доллара: рубль пробил важную психологическую отметку

Курс доллара в пятницу снизился к рублю до 72,85 руб., потеряв 29 копеек к 15.44. Таким образом рубль преодолел месячный максимум в районе важной психологической отметки в 73 руб. за доллар. Курс евро теряет 32 копейки - 86,63 руб.

На укрепление рубля в пятницу влияет замедление инфляции в России, благоприятная ситуация на внешних рынках после отказа ФРС ужесточать монетарную политику и недельное ралли нефти.

Доллар при этом торгуется к основным валютам вблизи месячного минимума в пятницу и может показать худшую недельную динамику с мая. Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,05% до 91,907​ к 15.00 мск.

С начала недели индекс потерял 1% - худший показатель с начала мая. За июль он снизился на 0,5% после роста на 2,8% в июне.

Возможно, нас ждет краткосрочное снижение курса доллара к рублю в район 72,50 и сохранение среднесрочного диапазона 72-75 рублей в дальнейшем, комментирует начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков. Росту рубля способствует повышение аппетита к риску на фоне мягкой риторики ФРС и остановки распродаж на рынках Китая, которая всех очень волновала в последние дни. Все это подстёгивает глобальные продажи доллара.

Состояние рынка нефти также выглядит позитивно, отмечает эксперт. Но на рубль дует встречный ветер в виде конвертации дивидендов и низкого сезона экспорта энергоносителей, а также политический риск в виде осенних выборов. С учётом этих сезонных факторов, уверен Кочетков, пока более вероятно сохранение бокового тренда рубля в указанном диапазоне — с возможностью его небольшого краткосрочного укрепления к нижней границе.

Впрочем, старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман считает, что технически: рубль и так уже стоит слишком дорого. Что касается перспектив августа 2021 года, то они прежние: целевым ориентиром на ближайший месяц является зона сопротивления 77,50—78,50 за доллар.

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