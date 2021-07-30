СМИ сообщают о угрозе запрета Samsung Pay в России

Платежная система Samsung Pay из-за патентного спора может попасть под запрет в России, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на текст решения Арбитражного суда Москвы.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг электроникс рус компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по оплате покупки с помощью телефона клиента без согласия правообладателя — «Сквин СА». Это фактически означает, что суд запретил пользоваться в России платежной системой Samsung Pay и ввозить в страну смартфоны, поддерживающие данную платежную систему.

Сообщается, что ответчик по делу имеет право обжаловать решение суда в течение 30 дней. По данным на март текущего года в России Samsung Pay используют 17% пользователей мобильных платежных сервисов.

Суд на основе заключений экспертов пришел к выводу, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА». В этой связи, в решении суда вынесен запрет для Samsung использовать продукцию, включающую в себя «Samsung Рау, а именно предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».

