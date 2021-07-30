США сократят 182 служащих диппредставительств в России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в результате введенных Россией ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, сообщает «РИА Новости».

«Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями», – сказал Блинкен.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Указ позволяет ограничить или полностью запретить заключение иностранными дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, совершающих недружественные действия в отношении России, трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

Правительству Российской Федерации поручено определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия и определить количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры. Правительство может вносить предложения об изменении мер воздействия, установленных президентским указом, и срока действия таких мер.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран – в список попали США и Чехия.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что посольство и консульские учреждения США в России до 1 августа должны привести состав своего персонала в соответствие с правилами о запрете найма россиян американской дипмиссией.

«Согласно распоряжению Правительства России от 13 мая с.г., изданному во исполнение упомянутого Указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что Посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа с.г. приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями. Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», – говорится в комментарии Захаровой.