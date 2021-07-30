В России за сутки выявили более 23 тыс. новых случаев COVID

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 564 человек, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране с марта прошлого года выявили 6 242 066. Умерли за все время пандемии 157 771 человек, из которых за последние сутки скончались 794 пациентов. Успешно перебороли заболевание 5 588 848 россиян, из которых 20 485 россиян выписаны за минувшие 24 часа. Вчера, 29 июля, сообщалось о 23 270 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 3481 случай заражения коронавирусом, столица лидирует по числу выявленных случаев инфекции. Выздоровели 4574 человека, скончались 76 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 502 612 случаев болезни. В топ-5 регионов РФ по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1916), Московская (+1453), Нижегородская (+535).

С данными показателями Россия занимает пятое место в мире среди стран с наибольшим распространением коронавируса. Лидируют США, где выявлено более 34,7 млн случаев, далее следуют Индия (более 31,5 млн), Бразилия (свыше 19,8 млн) и Франция (6,1 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более