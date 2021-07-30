Bloomberg считает, что Россия заработает больше всех в мире на росте цен на сырье

Восстановление глобальной экономики после пандемии разогнало цены на энергоресурсы, металлы и продовольствие, что, естественно, на руку экспортерам сырья и невыгодно тем странам, у которых полезных ископаемых нет или их мало и которым приходится сырье покупать.

В целом сырье подорожало в 2021 году более чем на 20%. Одним из наиболее «резвых» видов сырья оказалась нефть, цены на которую за семь месяцев текущего года выросли почти на 50%. Не удивительно, что Bloomberg Commodity Spot Index сейчас находится на десятилетнем максимуме. Он растет три месяца подряд и, очевидно, продолжит эту тенденцию и в августе.

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У экспортеров сырья, например, крупнейших экспортеров нефти России и Саудовской Аравии, сейчас, как нетрудно догадаться, «хлебные» дни. У тех же, кто покупает у Москвы и Эр-Рияда нефть по 75 долларов за баррель, стремительно растут дефициты бюджетов.

Больше всего от ралли сырья выиграют экспортеры нефти и газа и, в первую очередь, монархии Персидского залива вместе с Москвой, считают авторы анализа 45 стран, произведенного Bloomberg Economics. Например, ОАЭ и Катару резкое увеличение экспорта позволит увеличить ВВП более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Чуть меньше заработает на росте цен на нефть и газ Саудовская Аравия.

От ралли сырья сильно пострадают Япония и Западная Европа. Однако пятерка наиболее пострадавших от роста цен на сырье стран находится в Азии. Расходы на энергоносители и продовольствие сильнее всего вырастут у Вьетнама и Бангладеш.

Что касается экспортеров, то рост доходов от продажи сырья в этом году существенно превысит потери, понесенные ими в прошлом году из-за пандемии, которая за счет локдаунов обрушила спрос и цены на сырье. По расчетам аналитиков Bloomberg Economics, в 2021 году импортеры сырья заплатят экспортерам 550 млрд долларов. Это почти вдвое больше прошлогодних потерь экспортеров сырья, оцениваемых приблизительно в 280 млрд долларов.

Больше всего в абсолютных цифрах за ралли сырья заработает, по мнению Bloomberg, Россия, стоимость экспорта которой в этом году, по прогнозам, увеличится почти на 120 млрд долларов.

Далее в списке наибольших выгодоприобретателей Австралия, Саудовская Аравия, Бразилия и ОАЭ, которые заработают более 50 млрд долларов каждая.

Суммарный объем экспорта Китая в 2021 году упадет приблизительно на 218 млрд долларов. Индия и Япония сократят свой экспорт значительно меньше, в районе 55 млрд долларов каждая.

Конечно, снизится в этом году и экспорт США, но ненамного. 22-миллиардное снижение составляет менее 1% от объема годового производства Америки, оцениваемого в 21 трлн долларов. За счет в основном сланцевой революции за прошедшее десятилетие

Соединенные Штаты сумели резко сократить зависимость от импорта сырья, т.е. научились обходиться собственными полезными ископаемыми. Конечно, менее уязвимым в этом отношении стал и Китай, но для него изменения намного меньше. Особенно, когда речь идет об энергоносителях.

Цены на продовольствие растут последние 13 месяцев и, по данным ООН, уже вплотную приблизились к уровню 2011 года. Дорогое продовольствие больнее всего бьет по Ближнему Востоку. Именно в этом регионе высокие цены на все продовольствие, начиная от хлеба и кончая мясом, во многом спровоцировали десять лет назад Арабскую весну. 7 из 10 наиболее пострадавших от роста цен на продовольствие стран, по данным Bloomberg Economics, находятся как раз на Ближнем Востоке. В Йемене, Судане, Тунисе и Алжире уже произошли серьезные протесты и беспорядки, вызванные падением уровня жизни населения.