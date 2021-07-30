Товары и услуги на портале поставщиков предлагают 22,4 тысячи физических лиц - заммэра Ефимов

В первом полугодии 2021 года число физических лиц, зарегистрированных на Портале поставщиков Москвы, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть и достигло 22,4 тыс. В сравнении с первым полугодием 2019 года рост числа физических лиц, которые предлагают свои товары, работы и услуги на Портале, составил более 50%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным на 1 июля этого года, свои работы, товары и услуги на портале поставщиков предлагают 22,4 тысячи физических лиц. Это на 5,1 тыс., или на 30%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2019 года. С начала этого года с физическими лицами заказчики заключили более 630 контрактов на общую сумму более 70 миллионов рублей. Рост интереса физических лиц к работе на портале связан с удобством сервиса и его простотой. Чтобы стать поставщиком, достаточно пройти бесплатную регистрацию на портале и иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись», – рассказал заместитель мэра.

Он добавил, что средняя сумма контракта с физическими лицами составила 111,1 тыс. рублей. Чаще всего у этой категории поставщиков приобретают различные услуги. В ТОП-3 вошли консалтинговые и образовательные услуги, а также услуги в сфере культуры и искусства.

С июля 2020 года на Портале поставщиков в отдельную категорию также выделили самозанятых. У них появилась возможность выбрать соответствующий налоговый статус и попасть в общий реестр поставщиков, доступный заказчикам. Они могут участвовать в торгах на тех же условиях, что и представители малого и среднего бизнеса, подчеркнули в столичном департаменте информационных технологий. При этом данной категории поставщиков важно помнить о существующих ограничениях в годовом доходе: если самозанятый примет участие в закупках, в результате которых получит доход более 2,4 миллиона рублей, то потеряет свой статус.

Портал поставщиков является надежной точкой сбыта продукции, произведенной физическими лицами и самозанятыми. Благодаря доступу к системе закупок малого объема эти категории предпринимателей на системной и конкурентной основе предлагают свои работы, товары и услуги широкому кругу заказчиков, в том числе городу.

«Всего в качестве поставщиков на портале зарегистрированы 1960 самозанятых. С июля прошлого года они заключили почти 550 контрактов на сумму 72 миллиона рублей. Средняя стоимость одного контракта составила около 131 тысячи рублей. Больше всего контрактов с самозанятыми было заключено в декабре 2020 года — на этот месяц пришлось 84 контракта на сумму 14 миллионов рублей», – рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самыми востребованными категориями контрактов среди самозанятых стали: реабилитация, трудоустройство и обеспечение персоналом, техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт, услуги в сфере культуры и искусств.