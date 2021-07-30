Цены на газ бьют рекорды

Цены на газ на европейском рынке бьют рекорд за рекордом. Спотовые цены на ключевом хабе TTF в Нидерландах достигли 29 июля исторического максимума в 507 долларов за 1 тыс. кубометров. Утром 30 июля цены снижались на 2,05%, до 501,22 доллара за 1 тыс. кубометров, оставаясь выше важной психологической отметки в 500 долларов.

Форвардные цены также поднялись до исторического максимума, сообщает РБК: ближайший августовский фьючерс на TTF днем ранее, 28 июля, за сутки вырос на 5,3%, до 491 доллара за 1 тыс. кубометров.

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Такому развитию ценовой ситуации способствует целый ряд факторов, в числе которых — погодные условия в Азии. Все свободные партии газа отправляются в этот регион, где спрос продолжает расти из-за жары и роста потребности в электроэнергии для кондиционирования. Еще один важный фактор — вероятное снижение поставок газа в ЕС через Украину. «Газпром» вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину — теперь уже на август (63,7 млн кубометров в сутки).

Рост цен на газ обусловлен несколькими факторами, комментирует старший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Крылова. С одной стороны, холодные зима и весна стимулировали Европу наращивать потребление, исчерпывая запасы; с другой — «Газпром» не бронирует дополнительные транзитные мощности через Украину уже который месяц подряд, что также приводит к всплеску цен. Кроме того, рост ставок на выбросы СО2 в Европе заставляет потребителей замещать угольную генерацию газовой, что приводит к росту спроса на сырье.

В итоге, констатирует эксперт, в ситуации, когда практически весь СПГ идет на премиальный азиатский рынок, Европа остается с незаполненными хранилищами (сейчас 55%, а должно быть около 80%). В августе, ожидают в ПСБ, следует ориентироваться на продолжение роста цен в Азии и Европе ввиду высокого спроса, но в целом цены выглядят уже очень сильно перегретыми. На конец года эксперты советуют ориентироваться на 450-480 долл./1 млрд кубометров в Азии и 350-400 долл./1 тыс. кубометров в Европе.

Причины резкого роста цен на газ лежат в одновременном значимом росте спроса и относительном сокращении предложения, уверен главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Потребность в газе возрастает не только из-за усиления деловой активности в мире по мере выхода из пандемии. Главный фактор — погодные условия. А европейские месторождения в Северном море именно сейчас находятся на ремонте после вынужденных перебоев с производством в связи с пандемией.

В перспективе, во второй половине года вероятно некоторое ослабление остроты проблемы, считает эксперт. Экстремальная жара к осени начнет спадать, а добыча на европейских платформах постепенно будет восстанавливаться, поскольку новая волна пандемии оказалась не столь пагубной из-за массовой вакцинации.

Кроме того, появится новый важный фактор, обращает внимание Гойхман. Сейчас «Газпром» отказывается выкупать дополнительные транзитные мощности для поставок газа через Украину сверх своих обязательств по заключённым контрактам. Но к осени предполагается завершить строительство, а до конца года начать поставки по многострадальному газопроводу «Северный поток — 2». А значит, не нужно будет дополнительно задействовать газотранспортную систему Украины и платить за транзит.

Соответственно, заключает аналитик, предложение топлива на европейском рынке поднимется — при относительном сокращении пикового спроса. Это способно привести к определённому снижению нынешних экстремальных цен. На сколько — крайне сложно сказать, потому в этом «уравнении» слишком много неизвестных переменных.