В 2021 году резко вырос российский экспорт в США

За первые пять месяцев 2021 года экспорт российских товаров в США в денежном выражении вырос в полтора раза, сообщает РБК со ссылкой на Бюро переписи населения США (национальное статистическое агентство).

В январе-мае 2021 года экспорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% – с 3,8 млрд долларов до 6,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять месяцев текущего года США импортировали из России драгоценных и полудрагоценных металлов и камней на 1,6 млрд долларов (1,1 млрд годом ранее). Экспорт российских удобрений в США увеличился на 35% – до 500 млн долларов, а ввоз железа и стали из России повысился на 25% – до 700 млн долларов. Однако резкий рост экспорта связан не с ростом физического объема поставок, а с ростом мировых цен на поставляемые в США товары.

По данным Бюро переписи населения США, общий импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к аналогичному периоду 2020 года, достигнув почти 11,5 млрд долларов. Но по данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт в США за пять месяцев 2021 года составил всего 6,1 млрд долларов, увеличившись на 26% в годовом измерении. По мнению РБК, такое различие в оценках товарооборота связано с различной методологией оценки – США оценивают не только прямой импорт из России, а все товары российского происхождения независимо от страны, откуда они прибыли.