В Массачусетсе среди инфицированных коронавирусом доля привитых составила 75%

В американском штате Массачусетс, во время июльской вспышки COVID-19 75% заболевших ранее прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC).

«В июле 2021 года среди жителей Массачусетса выявили 469 случаев COVID-19, связанных с несколькими крупными летними мероприятиями. Приблизительно три четверти случаев (346 или 74% заражений) возникли у людей, полностью прошедших вакцинацию», – говорится в докладе CDC.

При этом уточняется, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 «дельта» был обнаружен в 90% пробах, взятых у 133 заболевших. Как отмечается в докладе, 159 заболевших за две недели или более до заражения завершили вакцинацию препаратом компании Pfizer-BioNTech, 131 человек привился препаратом Moderna. Оставшиеся 56 инфицированных прошли вакцинацию однодозовым препаратом Johnson & Johnson.

30 июля агентство Associated Press сообщило о попавших в редакцию служебных документах CDC. В них говорится, что с января наблюдался рост количества случаев, когда уже привившихся госпитализировали с COVID-19, а также когда имели место летальные случаи в больницах среди пациентов, ранее получивших вакцину.

В США полную вакцинацию от коронавируса прошли 49% жителей страны, а первую дозу вакцины получили 57% американцев.