В Москве отменено требование по обязательному ношению перчаток

Московский мэр Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах, сообщается на официальном сайте главы города.

«Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась», — указал он.

Собянин уточнил, что в данных условиях в городе можно продолжить смягчать действующие ограничения.

«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — добавил Собянин.

При этом чиновник напомнил, что ношение масок остается обязательным в общественных местах. Также Собянин еще раз призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, этот шаг приблизит завершение пандемии.

Он отметил, что благодаря вакцинации и прочим профилактическим мерам число выявляемых случаев коронавируса в Москве уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

