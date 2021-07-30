В России объем выдачи ипотеки вырос за год на 76%

Топ-20 ипотечных банков России выдали россиянам в первом полугодии текущего года 907 тыс. кредитов на покупку жилья на общую сумму в 2,6 трлн руб., что на 45 и 76% соответственно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщается в исследовании аналитического центра «Дом.РФ», проведенного совместно с Frank RG.

Лидером по доле выдач ипотеки в первые полгода стал Сбербанк, который выдал почти половину всего объема предоставленных гражданам жилищных ссуд объемом 1,3 трлн руб. Данный показатель на 111,4% превзошел прошлогодний показатель. На втором месте расположился ВТБ (515,5 млрд руб.; +33%), на третьем Альфа-банк (140,2 млрд руб.; +126,7%). Далее следуют «Открытие» (86,8 млрд руб.; +59,4%) и Россельхозбанк (76,2 млрд руб.; +49,3%).

За июнь текущего года гражданам было выдано 173 тыс. ипотечных кредитов на 534 млрд руб., что на 42 и 85% соответственно превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.

Авторы исследования отмечают, что подобная динамика наблюдалась на фоне нахождения процентных ставок вблизи исторических минимумов. Кроме того, в стране отмечался высокий спрос на кредиты в рамках льготных ипотечных программ, добавили они.

