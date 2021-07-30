В России прогнозируют подорожание автомобилей

Российские дилеры прогнозируют подорожание автомобилей в текущем году. В среднем цены на машины в России в третьем квартале 2021 года вырастут на 1-5%, считают опрошенные РИА «Новости» специалисты.

«Рост цен на автомобили в третьем квартале продолжится. Мы прогнозируем рост в пределах 1-3% в зависимости от бренда и модели», - рассказал глава «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич. Он прогнозирует, что «вслед за новыми с небольшим временным отставанием подорожают автомобили с пробегом». В компании уверены, что дефицит новых автомобилей заставит быстрее расти спрос на машины с пробегом.

В компании «Авилон» заявили, что цены на новые машины в среднем вырастут на 2-4% из-за инфляции, колебаний курса валюта, а также смены модельного года в зависимости от марки.

«Насколько в среднем вырастут цены на бывшие в употреблении автомобили прогнозировать непросто, однако можно предположить, что во второй половине 2021 года повышение по некоторым моделям может замедлиться, если импортеры переполнят рынок новыми автомобилями», —рассказал директор по маркетингу компании Андрей Каменский.

Наиболее серьезно подорожают машины с пробегом при небольшом сроке эксплуатации, уверены представители дилера «Автоdom». Там заявили, что на рынке уже ощущается их серьезная нехватка. Что касается совсем возрастных автомобилей, то по ним цена не изменится.

