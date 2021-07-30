В России продолжается рост цен на бензин

Розничные цены на бензин растут десятую неделю подряд на всей территории России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В период с 15 по 22 июля, цены на бензин росли, в том числе, на Дальнем Востоке и Урале, тогда как на предыдущей неделе они оставались стабильными. В Забайкалье цены на Аи-92 и Аи-95 выросли на 10 копеек, в Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - на 1-26 копеек.

В Крыму бензин за неделю подорожал на 26-33 копейки, в Севастополе - на 39-43 копейки.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 6 копеек - до 45,79 руб./л, Аи-95 - на 8 коп., до 48,90 руб./л. Цены на летнее дизтопливо за неделю не изменились, оставаясь на уровне 49,21 руб./л.

С начала года Аи-92 в России в среднем подорожал на 1,8 руб./л, Аи-95 - на 1,9 руб./л.

Ранее ФАС и Минэнерго сделали заявления о возможных мерах реагирования на ситуацию на топливном рынке. Минэнерго заявило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены. ФАС заявила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, также служба начала проверки данных о биржевой торговле у крупных частных трейдеров.