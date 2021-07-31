Эксперт рассказала, как с помощью смартфона проверить подлинность купюр

В приложении Центробанка содержится информация о всех защитных признаках российских банкнот, кроме того, сейчас существуют специальные мобильные приложения, которые позволяют определить подлинность денежных купюр путем сканирования. Об этом агентству «Прайм» рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«Можно использовать приложение "Сканер фальшивых денег". Программа определяет подлинность купюры, причем можно проверять не только рубли, но и доллары, и евро. Достаточно навести камеру смартфона на купюру и дождаться отклика программы, которая даст положительный или отрицательный ответ относительно ее подлинности», — сообщила Ильичева.

Также она порекомендовала приложение «Помощник проверки долларов», в нем каждая конкретная купюра проверяется по базе данных, и программа дает однозначный и гарантированный ответ о подлинности валюты.

Кроме того, в России действует приложение ЦБ «Банкноты Банка России», которое не определяет подлинность купюры с помощью камеры, но перечисляет признаки, по которым можно самостоятельно найти подделку.

Ранее Expert.ru сообщал, что в первом квартале текущего года в России было выявлено рекордное число поддельных банкнот иностранных государств. Всего обнаружено 6 080 фальшивых денежных единиц, что стало абсолютным рекордом с 2010 года. Ранее максимальное число поддельных купюр за 10 лет было выявлено в четвертом квартале 2016 года — 1 581 единиц. За весь год тогда выявили 4 546 поддельных банкнот, что для периода пятилетней давности также стало рекордным значением.

