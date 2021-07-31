Мигранты будут сдавать тест на знание истории и законов РФ

Экзамен по русскому языку как иностранному, истории и основам российского законодательства для иностранцев, которые намерены жить и работать в РФ, с 1 августа будет проводиться по новым заданиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Экзамен будет проводиться с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) стандартизированной формы, разработанных на основе утвержденных правительством РФ требований к минимальному уровню знаний, необходимому для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или патента», — сообщили в ведомстве.

Новые экзаменационные материалы разработали в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ). На его сайте в разделе «Иностранным гражданам» уже опубликованы демонстрационные варианты для трех уровней экзамена, а также комплекты заданий, сформированные в варианты КИМ, единые по структуре на всей территории РФ и разделенные по уровню сложности в зависимости от цели экзамена.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства экзамен предусмотрен на трех уровнях: для получения разрешения на работу или патента (уровень 1), разрешения на временное проживание (уровень 2) и для получения вида на жительство (уровень 3). Экзамен по русскому языку как иностранному будет проводиться в устной и письменной формах, экзамен по истории и основам законодательства РФ — в виде письменного тестирования, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Экзамен первого уровня будет длиться не более 80 минут, второго и третьего — не более полутора часов.

Ранее Expert.ru сообщал, что МВД предложило отменить для мигрантов разрешения на временное проживание, разрешить им привозить в Россию близких родственников и оставаться здесь бессрочно. Иностранцам, уже имеющим такое разрешение, предлагается дать возможность сменить цель пребывания, не выезжая при этом из России. Проект закона упраздняет систему выдачи разрешений на временное проживание и предлагает вместо нее три режима: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание (свыше 90 дней в течение года) и бессрочное постоянное проживание — на него могут претендовать прожившие в РФ не менее года. Если законопроект будет принят, то новый порядок вступит в силу с 2024 года.

