Набиуллина предсказала долгосрочную инфляцию

Инфляция в России будет долгосрочным явлением, таким образом цены реагируют на пандемию коронавируса. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в интервью газете Financial Times.

«У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годах. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее, но они реагируют на пандемию, цены растут», — заявила Набиуллина.

По ее словам, ЦБ продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. Эти экстренные меры не должны быть продолжительными, так как необходимо развивать производство, а для этого нужны инвестиции. Набиуллина отметила, что для привлечения инвестиций необходимы предсказуемые условия.

«Инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства», — подчеркнула Набиуллина.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2021 году в России планируется на уровне 5,7-6,2%. В 2022 году она должна снизиться до 4-4,5% и в дальнейшем оставаться в районе 4%.

Ранее Expert.ru сообщал о росте цен на промышленные товары от производителей в июне на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в мае рост цен составлял 2,3% по отношению к апрелю. В годовом выражении рост цен на товары промышленного производства составил 31,1%.