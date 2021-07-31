Под Азовским морем нашли пресную воду

Специалисты «Росгеологии» в ходе бурения первой поисковой скважины в акватории Азовского моря получили приток воды из пласта на глубине около 100 метров, говорится в сообщении ведомства. В настоящее время проводится пробная откачка для определения объёма подземных вод, пробы направлены в лабораторию оценки качества воды.

«Компания продолжит работу по определению качества выявленных запасов подземных вод — для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега», — заявил председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков.

«Мы точно нашли воду на глубине ста метров, — дополнил представителям СМИ сообщение «Росгеологии» вице-премьер Марат Хуснуллин. — Вода там точно есть, другой вопрос — качество».

Статья по теме: В Севастополе нашли решение «водной проблемы»

Нужна вода: любыми способами и любой ценой

Сложности с водоснабжением Крыма начались после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, служившего основным источником пресной воды для жителей полуострова. Чтобы решить возникшую проблему, российское правительство предприняло ряд мер, способных исправить ситуацию. В частности, крымская инфраструктура канала была задействована для подачи воды из артезианских источников, белогорских рек и водохранилищ. В апреле нынешнего года были запущены две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения пресной водой Симферополя. С 2017 года действует станция очистки подземных вод в Первомайском районе.

Для снабжения водой севера Крыма — города Армянск и населённых пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов полуострова — был разработан и в январе 2019 года одобрен Главгосэкспертизой проект подачи воды из рек Биюк-Карасу и Победная. Кроме того, разработан проект пополнения Межгорного водохранилища стоками рек Альма, Кача, Бельбек и Чёрная. Ведётся строительство водовода от подземных водозаборов Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи, рассматривается возможность строительства тоннеля от реки Коккозка до Чернореченского водохранилища.

Детальные сейсморазведочные и электроразведочные работы в районе акватории Азовского моря были проведены в апреле 2021 года. По результатам анализа полученных геофизических данных была определена точка бурения первой поисковой скважины, и в середине июля компания «Росгеология» приступила к плановому бурению.

Как сообщил нашему изданию источник, осведомленный о ходе работ в Азовском море, говорить о качестве и объёмах найденной воды пока преждевременно.

«Процесс добычи воды из источников под морской акваторией осуществляется впервые в истории, — пояснил он. — Воду в скважине необходимо прокачать, добившись очистки её от бурового раствора и возможных примесей. Лишь после этого образцы воды могут быть исследованы лабораторным образом. Помимо этого, необходимо выяснить глубину залегания пластов, их расположение. Для этого будут пробурены дополнительные 500-метровые скважины, о которых было заявлено ранее», — сказал специалист.

По его словам, полноценного понимания того, насколько велики объёмы найденной воды, каково её качество и, соответственно, возможности использования, можно добиться не ранее чем через месяц.

«Пробы будут браться неоднократно, из разных скважин. К сентябрю текущего года, надеемся, мы составим полноценную картину», — добавил специалист.

Территориальное расположение будущих скважин пока не разглашается. Единственное, что известно сегодня, — скважины будут пробурены с учётом дальнейших работ по строительству трубопровода для транспортировки найденной воды, и удобства её доставки потребителю.

Вопрос в том, каковы ресурсы

Ситуацию с обнаружением пресной воды под дном Азовского моря комментирует доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой гидрогеологии Геологического факультета МГУ Сергей Поздняков. По его словам, данный проект имеет ряд подводных камней, не учитывать которые нельзя.

«Говорить об объёмах найденной воды в настоящий момент некорректно, — говорит Поздняков. — Дело в том, что практика использования подземных вод для водоснабжения предполагает оценку их запасов Государственной комиссией по оценке запасов полезных ископаемых (ГКЗ). При такой оценке используется ресурсный подход, основанный на том, что подземных вод найденного месторождения должно хватить на 25 лет эксплуатации».

По словам эксперта, это предполагает наличие у крупного месторождения подземных вод не только статических запасов, но и ресурсов: то есть, постоянного притока подземных вод к эксплуатируемому месторождению не только за счёт ёмкости водоносных пластов, но и за счёт естественных ресурсов подземных вод. Иными словами, месторождение можно устойчиво использовать в течение расчётного 25-летнего срока с таким ежесуточным расходом воды, который обеспечивается и естественными, и привлекаемыми ресурсами.

«А значит, необходимо знать: каковы естественные ресурсы этого месторождения, — продолжает Поздняков. — Мне не известно, каким образом авторы проекта оценивали эти ресурсы, но по определению, исходя из зональности, они весьма и весьма невелики. Если в Приазовье выпадает около 300 мм осадков в год, то в лучшем случае 10% от этого годового слоя формируют слой подземного стока. Этого вряд ли достаточно, чтобы сформировать ресурсный потенциал месторождения».

Закон Дарси сработает. Сработает ли согласование?

Поскольку ресурсов мало, скважины месторождения будут эксплуатировать так называемые статические запасы — то есть, сформированные за счёт упругой и гравитационной ёмкости водоносных пластов, говорит Поздняков.

«Это возможно только при одном условии — снижения естественных напоров (высоты давления) в пластах. Но при этом, как только напоры снизятся ниже отметки уровня Азовского моря, начнётся процесс, называемый в гидрогеологии процессом перетекания. Что это такое? Между водой моря и пластами-коллекторами есть некоторые слабопроницаемые разделяющие слои, которые, тем не менее, проницаемы для воды. И когда на нижней границе этих слоёв — то есть, в водоносном пласте — снижается напор, то согласно основному закону фильтрации, закону Дарси, вода из моря начнёт перетекать через слабопроницаемый слой в водоносные пласты. Это как раз то, что называется привлекаемыми ресурсами».

С точки зрения расхода воды это хорошо, поясняет гидрогеолог. Стабилизируется так называемая воронка депрессии, то есть напоры в водоносном пласте перестанут снижаться. И если бы вода в Азовском море была пресной, то возник бы устойчивый режим работы водозабора — его производительность обеспечивалась бы притоком из моря. Но эта вода имеет минерализацию 6—7 граммов и более на литр. В пласте начнётся смешение пресной и морской воды. Эта смешанная вода будет поступать в скважины.

«Постепенно начнёт увеличиваться минерализация добываемой скважинной воды, — объясняет Поздняков. — И эксплуатирующей организации придётся отключать скважины одну за другой, так как минерализация в них будет превышать требования САНПИНа. Это процесс длительный, он может занять годы, но мне довольно трудно представить ситуацию, когда при экономически выгодном расходе водоотбора процесс деградации качества займёт время, соизмеримое с 25 годами».

Что же касается временных рамок, в которые может уложиться реализация проекта, то профессор Поздняков пояснил, что существует установленная процедура, защита отчёта в ГКЗ. Авторы должны представить в ГКЗ кондиционный (то есть, отвечающий требованиям к геологическому и гидрогеологическому изучению недр и стадийности оценки запасов подземных вод) отчёт. Этот отчёт рассмотрят эксперты, затем будет рабочая комиссия, на которой они доложат свой анализ представленных отчётных материалов. Затем последует пленарное заседание, на котором будет вынесено решение о категоризации запасов».

По словам профессора, этот этап очень важен, поскольку проектирование и строительство водозабора возможно только в том случае, если разведанные запасы отвечают определённым категориям в классификации ГКЗ. Процесс рассмотрения может занять до полугода, и сложно представить, каким образом авторы проекта смогут убедить квалифицированных экспертов в том, что они сумеют обеспечить 25-летнюю эксплуатацию водозабора без потери качества отбираемой воды за счёт перетекания морских вод, считает Поздняков.

Дело в уникальности Азовского моря?

Сергей Поздняков обращает внимание на то, что на берегах морей и океанов в полусухом климате живёт достаточно большая часть населения планеты. Это всё Средиземноморье, Западное побережье США и Мексики, другие районы. В этих районах часто эксплуатируют прибрежные водоносные горизонты. И судя по публикациям в международных журналах по гидрогеологии, основная проблема таких водозаборов — интрузии морских вод. То есть, даже в скважинах, расположенных на суше, на некотором удалении от берега, спустя некоторое время после начала эксплуатации обнаруживают ухудшение качества воды за счёт интрузии (внедрения) морских минерализованных вод в водоносный пласт.

«В рассматриваемом же примере предполагается эксплуатировать скважины, расположенные прямо под дном моря, — продолжает Поздняков. — Ни разу не приходилось встречать научной публикации, показывающей устойчивый крупномасштабный водоотбор скважинами, пробуренными в акватории моря. То есть, либо мировая практика водоснабжения сухих прибрежных регионов с дефицитом воды настолько несовершенна, что десятки и сотни компаний, занимающихся этим водоснабжением, просто не увидели такие замечательные возможности, либо под дном Азовского моря сложились уникальные условия, которых в нашем гидрогеологически изученном мире нигде больше нет».