Правительство утвердило выплаты на школьников со 2 августа

Родители российских школьников начнут получать предусмотренную президентским указом единовременную выплату в 10 тыс. рублей уже со второго августа. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже с понедельника», – цитирует пресс-служба Мишустина.

По данным правительства, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также на две недели раньше начнут перечислять средства семьям, воспитывающим детей-инвалидов 18-23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.

Ранее Expert.ru сообщал, что указ президента «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» был подписан в начале июля. Размер выплаты — 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, а также на ребенка с инвалидностью или ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет. В первом случае факт обучения в школе не проверяется, во втором случае выплата положена, только если ребенок обучается в школе или интернате. В отличие от пенсий и социальных пособий эту выплату можно получить не только на карту «Мир», но и на карты других платежных систем.