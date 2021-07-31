Российские лоукостеры наконец начнут размножаться

Сегодня в России работает один бюджетный авиаперевозчик — «Победа», дочерняя компания «Аэрофлота». Попытки других компаний выйти на этот рынок по ряду причин — в основном, коммерческого характера, а иногда политических — терпели неудачу. Однако падение выручки в авиаотрасли во время пандемии и успешное противостояние «Победы» кризисным испытаниям подтолкнули конкурентов «Аэрофлота» и российское правительство к тому, чтобы вновь озаботиться проблемой бюджетных авиаперевозок. Недавно две авиакомпании — S7 и Red Wings — объявили о создании лоукостеров.

S7 намерена сразу создать отдельную низкобюджетную авиакомпанию, а Red Wings сначала запустит лоукост-рейсы, и только затем рассмотрит возможность создания отдельной компании. Оба авиаперевозчика будут работать на региональных маршрутах, минуя Москву и Санкт-Петербург.

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В Red Wings объясняют переход на новую для компании модель стремлением к агрессивному снижению собственных издержек и обеспечению доступных для пассажиров тарифов. Авиаперевозчик отменил питание на всех своих рейсах и рассчитывает получить от аэропортов скидки на обслуживание воздушных судов компании за счет расширения маршрутной сети. На лоукост-маршрутах Red Wings планирует задействовать только самолеты Sukhoi Superjet 100.

S7 запустит дочерний лоукостер в июле 2022 года, сообщают в авиакомпании. Бюджетный перевозчик будет рассчитан, как и у Red Wings, только на региональные маршруты. Флот нового лоукостера составят лайнеры Airbus A320neo. Сейчас в S7 рассматривают в качестве хабов аэропорты Омска, Челябинска, Казани, а география полетов охватит, по ожиданиям руководства, не только другие регионы, но и страны СНГ — в зависимости от предложений, которые поступят компании. Начать в S7 планируют с 22 направлений и прогнозируют пассажиропоток до 1 млн человек, а в 2024 году маршрутная сеть дочернего лоукостера, бренд для которого пока не выбран, расширится до 66 направлений — предполагается, что пассажиропоток к этому времени превысит 7 млн человек. Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 2,5—3 млрд руб., окупить которые авиакомпания планирует за 4 года. Генеральным директором лоукостера S7 станет директор по стратегиям S7 Григорий Давыдов.

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Есть всё. Нужен менеджмент

Единственным (по крайней мере, пока) конкурентом для бюджетных рейсов Red Wings и лоукостера S7 станет «Победа», принадлежащая «Аэрофлоту». Все остальные попытки запустить в России бюджетную авиакомпанию пока заканчивались неудачей — в основном, по коммерческим причинам. Единственным «политическим» исключением стал созданный «Аэрофлотом» «Добролет» — предшественник «Победы», закрытый из-за санкций в 2014 году.

«Успешность лоукостера определяется в первую очередь затратами на перевозку одного пассажира на один километр, — говорит партнер Strategy Partners, руководитель практики «ОПК и машиностроение» Александр Постников. — А они, в свою очередь, — налетом воздушного судна, вместимостью и загрузкой кресел. Лоукостер — это правильные маршруты, унификация воздушных судов, ремонтная база, масштаб операций с учетом обычных авиакомпаний, входящих в одну группу, современные IT-решения и платформы. Кроме того, сегодня все авиакомпании — и лоукостеры тут не исключение — активно пытаются увеличить нетарифную выручку за счет услуг по бронированию автомобилей, отелей и т.д».

По мнению Постникова, у S7 есть все предпосылки для успешной реализации лоукост-модели: сильная головная компания, большой масштаб операций, кэптивная компания по ремонту, включая капитальный ремонт двигателей, современные IT-решения и платформы. Поэтому, вопрос только в том, как с задачей справится менеджмент.

Лоукостеры нужны регионам как воздух

Но если история лоукостеров в России — за исключением «Победы» - это история убытков, то зачем S7 и Red Wings идут в этот сегмент?

Наблюдатели полагают, что причиной тому — субсидирование 266 утвержденных Росавиацией в ноябре 2020 года региональных маршрутов, на которое правительство в 2021 году выделило из федерального бюджета 7,7 млрд рублей. Кроме того, предполагаются и субсидии из региональных бюджетов. Еще в январе Минтранс и Росавиация попросили российские авиакомпании (S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал») подготовить свои предложения и наработки по созданию новых низкотарифных перевозчиков. Эта задача, считают наблюдатели, четко вписывается в обозначенную президентом и правительством задачу развития межрегиональных и внутрирегиональных воздушных коммуникаций.

Развитие лоукостеров может стать для ряда авиакомпаний привлекательной рыночной нишей и повысит их конкурентоспособность, считает кандидат экономических наук, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная. Сегодня бюджетными перевозками занимается только «Победа», и несмотря на активную критику, авиакомпания пользуется популярностью, констатирует она.

«В доковидном 2019 году чистая прибыль компании выросла в 2,4 раза, а по итогам января 2020 г. «Победа» стала третьей компанией в России по числу перевезенных пассажиров — 928 тысяч, — отметила Безсмертная. — И хотя показатель чистой прибыли в прошлом году существенно просел, составив 1,4 млрд рублей по РСБУ, это все же выдающийся результат — особенно если учесть приостановку перелетов в апреле-мае 2020 года и вспомнить о совокупных убытках мировой авиаотрасли по его итогам, составивших 118 млрд. долларов».

Россиянам сегодня как никогда интересны более дешевые авиабилеты, поэтому спрос на новую инициативу S7 будет, подтверждает партнер Strategy Partners, руководитель практики «Транспорт» Елена Крившич.

«Россия на данный момент отстает от среднего мирового тренда в сфере авиаперевозок, наблюдаемого в странах с похожим доходом на душу населения, — говорит она. — А значит, есть пространство для роста количества перевозок даже без роста ВВП или понижения цен на билеты. Это можно отнести и к развитию перспективных, но упущенных из виду направлений, и к регуляторным действиям со стороны государства.»

Бюджетная «Победа» в прошлом году получила чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей и пережила относительно низкое падении пассажиропотока — 10% при загрузке рейсов 92%, отмечает Крившич. Для сравнения «Аэрофлот» потерял половину пассажиропотока при загрузке рейсов 74%. Все это указывает на то, что россияне предпочитают более дешевые авиабилеты. А поскольку на рынке лоукост-перевозок в России сегодня работает из российских авиакомпаний только «Победа», то развитие в этом направление имеет отличные перспективы, — убеждена эксперт.