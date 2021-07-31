США ввели очередные санкции против Кубы

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в рамках «закона Магнитского» наложило санкции на двух кубинских физических лиц и одно кубинское юридическое лицо за «нарушение прав человека». Под санкции попало министерства внутренних дел Кубы, его руководитель Оскар Алехандро Кальехас Валькарсе и его заместитель Эдди Мануэль Сьерра Ариас.

«Министерство финансов будет продолжать назначать и называть поименно тех, кто способствует участию кубинского режима в серьезных нарушениях прав человека. Сегодняшние действия служат еще большему привлечению к ответственности тех, кто несет ответственность за подавление призывов кубинского народа к свободе и уважению прав человека», – заявила директор Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Андреа Гацки.

Санкции предусматривают блокирование имущество и прав собственности этих лиц и организаций заб, а также запрещение лицам, находящимся под юрисдикцией США, иметь дело с имуществом, связанным физическими и юридическими лицами. Ограничения носят формальный характер, поскольку МВД Кубы и его руководство не имеют активов в США.

Ранее в США проходили демонстрации протеста, организованные выходцами с Кубы, которые требовали от президента США Джо Байдена введения новых санкций в отношении Гаваны.

22 июля Минфин США ввел санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры из-за «подавления демонстраций» на острове.

С октября 1960 года в отношении Кубы действует экономическое эмбарго со стороны США.

11 июля на Кубе вспыхнули акции протеста с экономическими и политическими требованиями, которые продолжались несколько дней. Власти Кубы обвинили США в организации беспорядков на острове.