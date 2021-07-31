Упрощенную регистрацию безработных продлили до конца года

В России до 31 декабря 2021 года продлен порядок регистрации безработных граждан без посещения службы занятости, введенный в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт "Работа в России". Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг», — пояснили в пресс-службе правительства.

От потерявших работу не требуется собирать пакет документов – все необходимые сведения поступают в ведомства автоматически.

В 2021 году максимальный размер пособия по безработице в России установлен в размере 12 130 рублей, минимальный – 1 500 рублей. Пособие начисляется с первого дня признания гражданина безработным. Первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, в следующие три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

Ранее Expert.ru сообщал, что в Москве в июне уровень напряженности на рынке квалифицированного труда – отношение количества резюме к количеству вакансий – снизился на 58% к июню прошлого года. Сейчас этот показатель даже на 31% лучше, чем в июне 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С начала 2021 года численность безработных, зарегистрированных в московской службе занятости, снизилась на 56,9%, а уровень зарегистрированной безработицы на 18 июля составил 0,56%. Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев.

