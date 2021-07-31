В Китае научились прогнозировать теракты

Математики Чжэцзянского университета разработали систему машинного обучения, которая по сообщениям в интернете и прочим открытым данным может заблаговременно определить примерное время и место совершения теракта. Их разработку опубликовал научный журнал Science Advances.

«Используя лишь общественно доступные данные, мы создали модель, способную предсказывать многие теракты за неделю до их совершения в тех регионах мира, где террористы особенно активны», — говорится в исследовании.

Китайские математики под руководством профессора Андре Питона объединили данные по терактам, произошедшим во всех странах мира в период с 2003 по 2016 годы. Проанализировав их с помощью различных алгоритмов машинного обучения, они попытались найти индикаторы, по которым можно было бы предугадать дальнейшие атаки экстремистов. Их расчеты показали, что подобные предсказания возможны лишь в тех уголках мира, где теракты происходят достаточно часто. Используя алгоритм, там можно было бы предсказывать примерно половину инцидентов за неделю до атаки.

Они порекомендовали свою разработку правительствам тех стран, где теракты происходят особенно часто, чтобы повысить шансы на их предотвращение и уменьшить ресурсы, направленные на борьбу с ложными угрозами.

В процессе этой работы китайские ученые также пришли к выводу, что экстремисты наиболее активны в экономически развитых регионах, имеющих низкую плотность населения и хорошее дорожное покрытие.

Ранее Expert.ru сообщал, что после разгрома Халифата в Сирии и Ираке новый импульс получил терроризм в Юго-Восточной Азии. Современным феноменом стало то, что теперь радикальный ислам и джихадизм захватывают «новые плацдармы», не прибегая к явному террору. Они поддерживают своих кандидатов, идущих в политику, манипулируют общественным мнением и оказывают влияние на общество через аффилированные организации.

