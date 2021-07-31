В метро Москвы начали тестировать «оплату лицом»

На Филевской линии московского метро началось тестирование сервиса оплаты проезда Face Pay. В нем принимают участие 1 000 добровольцев, постепенно к этому проекту подключат все линии метрополитена. До конца года сервис будет доступен на всех станциях, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Мы начинаем самый важный этап тестирования проекта Face Pay — с пассажирами. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на стации. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская»,— цитирует пресс-служба руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

В департаменте пояснили, что полностью бесконтактный способ оплаты проезда базируется на технологии распознавания лиц. Чтобы принять участие в тестировании сервиса, необходимо зарегистрироваться на сайте facepay.mosmetro.ru, установить мобильное приложение, загрузить фотографию и привязать банковскую карту. Во время тестирования нужно будет проходить через турникеты Face Pay с круглым черным стикером на полу, выполнять присылаемые задания и сообщать о проблемах.

Стоимость проезда для участвующих в тестировании будет такой же, как по действующему тарифу банковской карты. Персональные данные добровольцев пообещали надежно хранить и никому не передавать. От участия в тестировании можно отказаться в любой момент.

Ранее Expert.ru сообщал, что на 85 станциях московского метрополитена появятся специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Новая система наблюдения потребовалась для информирования людей в экстренных ситуациях, а также для оповещения в изменениях работы транспорта. Помимо этого экраны будут транслировать справочную и коммерческую информацию. В ГУП заверили, что новые видеокамеры не предназначены для распознавания лиц и поиска людей.

