В Москве на месте 23 нелегальных парковок организованы бесплатные автостоянки

С начала 2021 года в Москве выявили 28 незаконных парковок. Теперь на месте нелегальных стоянок появилось более 3,1 тысячи бесплатных парковочных мест для жителей города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости проводят постоянный мониторинг районов столицы для выявления самозахвата территорий общего пользования. В первом полугодии 2021 года выявлено 28 нелегальных парковок общей площадью 45 тысяч квадратных метров. На месте 23 из них организованы бесплатные автостоянки, где можно припарковать более 3,1 тысячи автомобилей», – сообщил заммэра.

Начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский отметил, что решение по демонтажу пяти незаконных парковок примут на местах префектуры соответствующих округов.

Наибольшее количество фактов самозахвата земель под автостоянки – 17 – обнаружили в Северном административном округе. Еще 7 нелегальных парковок выявили на западе города, три на северо-востоке и одну на юго-западе.