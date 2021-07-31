В Петербурге научились перерабатывать пластиковый мусор в дизтопливо

Ученые кафедры химических технологий Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали метод, позволяющий из полипропилена получать дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте СПбГУПТД.

«Лучшие марки дизельного топлива содержат от 40 до 60% высших парафинов. Мы экспериментально установили температурный режим и условия модификации полипропилена, чтобы получить в результате состав, соответствующий этим маркам дизеля. Наш результат — 55% высших парафинов», — рассказала профессор кафедры Анна Михайловская.

Ученые проводили испытания на полипропиленовых гранулах и на измельченной одноразовой посуде. Топливо они получили с помощью гидрокрекинга — химического процесса, направленного на расщепление углеродного скелета и на насыщение вещества водородом. Реакция проходила в реакторе при повышенном давлении и при температуре 320°С, основным реагентом выступил водород.

Исследователи считают свою технологию уникальной, потому что в России полипропилен перерабатывается в основном механическими способами, а не химическими. Они предлагают внедрить свою разработку на мусороперерабатывающие заводы и предприятия по производству пластика для получения альтернативного топлива.

Ранее Expert.ru сообщал, что ученые Томского политехнического университета разработали технологию переработки старых покрышек в жидкое топливо, аналогичное мазуту. Это топливо не замерзает при –50 °C и может применяться в условиях Арктики. Изношенные шины измельчаются в крошку, а затем методом паровой газификации преобразуются в жидкое топливо и технический углерод, который используется в новом цикле производства резинотехнических изделий.

