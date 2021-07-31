В «Роскосмосе» назвали окончание срока эксплуатации МКС

Россия планирует отказаться от использования Международной космической станции (МКС) к 2028 году. На смену ей должен прийти национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Об этом говорится в заявлении «Роскосмоса» по итогам заседания научно-технического совета, опубликованном на сайте госкорпорации.

«В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски. С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», — сообщили в «Роскосмосе».

Современная станция будет участвовать в программах по изучению и освоению Луны, полетах к Марсу и в других инновационных космических проектах.

Президиум Научно-технического совета рекомендовал «Роскосмосу» принять решение о начале технической проработки проектного облика РОСС (в составе МКС или как независимой станции), предусмотрев разработку эскизного проекта станции и включения этих работ в ФКП−2025. Это необходимо, чтобы исключить риски, обусловленные «техническим состоянием РС МКС, и планируемым к 2028 году завершением ее эксплуатации».

Ранее Expert.ru сообщал, что глава NASA Стив Юрчик прокомментировал заявление российского вице-премьера Юрия Борисова о прекращении участия России в работе МКС в 2025 году. По словам Юрчика, отношения американского космического агентства с Россией остаются хорошими, NASA продолжает работу над соглашением с РФ об обмене мест в коммерческих экипажах и на космических кораблях «Союз».