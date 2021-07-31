Водителей с серьезными заболеваниями будут лишать прав автоматически

МВД России совместно с Минздравом разработало законопроект, обязывающий государственные и частные медучреждения оперативно информировать ГИБДД о выявленных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством. Медсправки для получения или обмена водительских удостоверений также автоматически будут передаваться в ведомство. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

По данным издания, речь в первую очередь идет о водителях с плохим зрением, неработоспобными конечностями, а также о страдающих алкоголизмом и наркоманией. Клиники, выявив серьезное заболевание, будут передавать сведения по каналам Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД, и с этого момента действие водительских прав автоматически приостановится. Если окажется, что человек может управлять машиной только в очках, ему предложат получить новые права с соответствующей отметкой, если управлять автомобилем будет запрещено, то удостоверение аннулируют окончательно. Если же заболевание не подтвердится, ГИБДД восстановит действие прав, получив от медучреждения соответствующее электронное заключение.

Поправки должны вступить в силу 1 марта 2022 года.

Ранее Expert.ru сообщал, что в России начали действовать дополненные новой информацией водительские удостоверения и паспорта транспортных средств (ПТС). На лицевой стороне документов теперь нанесена надпись сиреневого цвета «Водительское удостоверение» на русском, английском и французском языках. Помимо этого в ПТС указаны данные о собственнике автомобиля, сведения по технически допустимой для ТС массе, количестве сидячих мест в машине, за исключение водительского, дата первой регистрации автомобиля, мощности его двигателя. Также документ содержит сведения о таможенных ограничениях и проведенных проверках.

