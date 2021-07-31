За сутки в России выявили 23 807 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 23 807 жителей РФ. Вылечились от инфекции 19 771 человек, скончались — 792. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 31 июля в России выявлено 6 265 873 заболевших коронавирусом (+23 807 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (3 514), Санкт-Петербурге (1 915) и Подмосковье (1 592). Наименьшее — на Чукотке (22) и в Ненецком АО (14).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 5 608 619 жителей РФ, умерли — 158 563. Доля выписанных пациентов, согласно данным оперштаба, остается на уровне 89,5% от общего количества заразившихся.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 506 126 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 360 030 горожан, умерли — 25 626.

Ранее Expert.ru сообщал, что британский медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование группы ученых, подтверждающее падение уровня умственных способностей у людей после перенесенного коронавируса. При заболевании средней степени тяжести последствия были сравнимы с постинсультными. Зависимости между ущербом для мозга и временем, прошедшим с начала заболевания установить не удалось, и ученые сделали вывод о необратимости последствий COVID-19.

