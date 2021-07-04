Десятки домов подтопило под Бахчисараем в Крыму

Крымские реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов из-за сильных осадков, подтоплены уже несколько десятков домов в Бахчисарайском районе, передает Крыминформ.

«В результате продолжающихся осадков подтапливается ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе. Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба», — цитирует агентство главу Крыма Сергея Аксенова.

В пресс-службе крымского ГУ МЧС сообщили о сходе селевого потока в селе Соколиное и подтоплениях в селе Куйбышево Бахчисарайского района. Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселениях.

Подвальные помещения затоплены в многоквартирных домах Красногвардейского района.

В Ялте дождь привел к локальным подтоплениям улиц Кривошты и Вергасова, более всего пострадавших от наводнения двухнедельной давности.

Власти Севастополя привели коммунальные службы в режим повышенной готовности, работает оперативный штаб.

