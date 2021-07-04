Глава «Мираторга» назвал способ повышения зарплат в России

Когда страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы дешевеет, поэтому, чтобы поднять зарплаты в России, необходимо сократить квоты на привлечение иностранных рабочих. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил президент компании «Мираторг» Виктор Линник.

«Россияне попадают в ситуацию, когда должны конкурировать с иностранными рабочими, однако если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут», — заявил Линник.

По его словам, из-за низких зарплат сейчас нет спроса на рабочие профессии, поэтому российская молодежь и не идет работать плотниками и каменщиками.

Для решения этой проблемы Линник предложил ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза. Кроме того, он назвал здравой идею заменить иностранных рабочих заключенными.

Ранее ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский в интервью Expert.ru выразил уверенность, что во время кризиса необходимо дать возможность зарабатывать в первую очередь россиянам. В том числе, за счет введения ограничений для трудовых мигрантов, которые сильно демпингуют, работая за меньшую заработную плату. Они могут себе это позволить, потому что зачастую их постоянные расходы на проживание в РФ гораздо меньше, чем у граждан России. Они снимают квартиры «артелью», соответственно делят между собой стоимость проживания, платежи за ЖКХ, не имеют расходов по налогам на имущество, не несут издержек на образование детей и других расходов.

