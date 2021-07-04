Китаец назвал пять признаков рыбы, которую нельзя есть

Некоторые продавцы, особенно в жару, могут подсунуть покупателям протухшую рыбу. Чтобы не отравиться этим ценным продуктом, пользователь китайского портала Sohu посоветовал обратить внимание на глаза, жабры и хвост рыбы, а также на упругость ее тела и запах.

«Покупая рыбу, вы должны сначала посмотреть на ее глаза. Если они уже не блестят и выглядят мутными, это значит, что она уже довольно долго лежит на прилавке. Такой продукт не только имеет неприятный вкус, но и его качество может быть плохим», — написал блогер.

Далее, по его словам, необходимо нажать на товар пальцем. Если рыба упругая, значит она свежая. Если же палец не встречает сопротивления, ее лучше не брать.

О свежести рыбы можно судить также по цвету жабр. Темно-красные говорят о залежалом товаре, выбирать стоит только рыбу с ярко-красными и блестящими жабрами.

Также он посоветовал обращать внимание на целостность тела рыбы, будь то голова, или хвост. Дефекты могут свидетельствовать о больной особи, которая может нанести вред организму человека.

Кроме того, автор подчеркнул, что свежая рыба пахнет тиной или чешуей, если же от нее исходит стойкий специфический рыбный запах, покупать ее не стоит, какие бы скидки ни предлагал продавец.

