На Филиппинах разбился самолет с военнослужащими

Самолет ВВС Филиппин С-130 потерпел крушение в районе архипелага Сулу на юге страны. Погибли по меньшей мере 17 человек, 40 удалось спасти. Всего на борту находилось более 90 военнослужащих. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Дельфин Лорензана.

«Сегодня в 11:30 (06:30 мск) в районе архипелага Сулу разбился военный самолет, на борту которого находилось 92 человека», — цитирует его издание Philippine Star.

На данный момент известно об извлечении 17 тел погибших и о 40 пострадавших, которых направили в госпиталь. Спасательные работы еще продолжаются.

Военно-транспортный самолет C-130 пытался приземлиться на острове Джоло в провинции Сулу, но пропустил взлетно-посадочную полосу и упал в близлежащей деревне, после чего возник пожар.

Военнослужащие, которые в нем находились, летели на остров из города Кагаян-де-Оро для борьбы с терроризмом.

