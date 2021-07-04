Трамп предсказал потерю энергонезависимости США через две недели

Действия администрации президента Джо Байдена приведут к тому, что США через две недели лишатся независимости от поставок энергоносителей из других стран. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге во Флориде, сообщает ТАСС.

«Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми. Они прекращают сдачу в аренду [федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений], они прекращают бурение. Они хотят перейти на ветряные турбины», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что под его руководством США не зависели от поставок углеводородов с Ближнего Востока и из России. Выгоду же от нынешней ситуации получают только Германия и Китай, производящие ветряные турбины.

В январе администрация Джо Байдена ввела мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. В июне его действие приостановил суд по требованию республиканцев.

Ранее Expert.ru писал, что после некоторого перерыва Дональд Трамп снова стал главным политическим ньюсмейкером Америки. Он затеял турне по штатам страны, больше похожее на предвыборное действо, чем на дежурную поездку отставного хозяина Белого дома. В США сложилась совершенно невиданная для этой страны ситуация. Прошло только полгода с момента избрания президента, а уже и он сам объявил о намерении баллотироваться на второй срок, что так рано здесь делать не принято, и его конкурент — к тому же, экс-президент, а это статус, американцами уважаемый, но, по умолчанию, предполагающий дистанцирование от текущей политики.