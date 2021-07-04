Турция начала строить корвет для Украины

В Турции заложили современный военный корабль, который будет достроен на Украине к концу 2023 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед военнослужащими в Одесской области.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинских верфях до конца 2023-го», — сообщил Зеленский.

Он также добавил, что вскоре украинская морская авиация получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые заметно усилят ее боевую мощь. Украинские военные, которые будут их обслуживать уже завершают подготовку в Турции.

Также Зеленский отметил, что корабельный ракетный комплекс «Нептун» успешно прошел государственные испытания и поступил на вооружение. Ранее экс-глава СНБУ Александр Турчинов назвал «Нептун» оружием, способным за несколько минут уничтожить Крымский мост и поразить любые военные корабли РФ.

Как ранее сообщал Expert.ru, 28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали маневры Sea Breeze с участием пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Они продлятся до 10 июля.