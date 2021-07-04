В России за сутки выявили более 25 тысяч заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в российских регионах было зарегистрировано 25 142 заболевших коронавирусом, это максимальный прирост со 2 января. Вылечились от болезни 15 484 человек, скончались — 663. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 4 июля в России коронавирусом заболели 5 610 941 человек (+25 142 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии от коронавируса выздоровел 5 068 901 житель РФ, скончались от инфеции — 137 925. В данный момент в стране продолжают лечение 404 115 человек.

За прошедшие 24 часа наибольшее число заболевших COVID-19 зафиксировано в Москве (7 624), Подмосковье (2 696) и Санкт-Петербурге (1 784). Меньше всего зараженных — на Чукотке (8) и в Ненецком АО (10).

Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1 387 775 жителей столицы, 1 182 540 москвичей уже вылечились от инфекции, 22 895 — умерли.

Как писал Expert.ru ранее, в российской столице все случаи ОРВИ теперь рассматривают как потенциальный COVID-19. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анна Ракова пояснила, что до получения отрицательного ПЦР-теста все больные должны соблюдать режим самоизоляции. По ее словам, больным и тем, кто с ними проживает, будут проводить экспресс-тесты на антиген, которые станут дополнением к ПЦР-исследованию.