Врачи назвали основной симптом индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса Дельта может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Помимо этого у заразившегося присутствуют традиционные признаки болезни: кашель, слабость и боль в мышцах. Об этом ТАСС сообщил пульмонолог Алексей Никишенков.

«После того как стал распространяться штамм Дельта, коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия», — рассказал Никишенков.

На этот же симптом обратил внимание и врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, для индийского штамма характерен так называемый «желудочный ковид» с болью в животе, рвотой и поносом.

Другой врач-вирусолог Виктор Ларичев подчеркнул, что все симптомы уханьского штамма коронавируса остались актуальными и для индийского. В первую очередь — это повышение температуры.

Ранее Expert.ru сообщал, что штамм Дельта быстро становится доминирующим вариантом вируса в масштабах всей планеты. Если сравнивать силу и эффективность штаммов Covid-19, то индийский штамм можно назвать профессиональным убийцей, а первоначальный, уханьский – киллером-любителем.

Благодаря своей агрессивности, скорости распространения и способности заражать людей Дельта представляет особую опасность для стран и регионов с низким уровнем вакцинации.

