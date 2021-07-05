Акции дня: бумаги «Распадской» растут на фоне цен на уголь

Лучше рынка торговались акции угольной компании «Распадская» по итогам торговой сессии на Мосбирже в понедельник, 5 июля. За день бумаги подорожали на +12,90% до 245 рублей за акцию. Последний раз по такой цене акции торговались в середине июня.

Трейдеры скупали акции на фоне растущих цен на уголь. Кроме того, в июне Россия нарастила добычу угля на 3,1% до 32,79 млн тонн. По мнению аналитиков BCS Express, также причиной взлета котировок мог стать технический отскок — с максимумов мая акции потеряли более 20% и в последнее время выглядели хуже рынка. Также эксперты считают, что конъюнктура на рынке угля остается позитивной, что делает подъем оправданным. Важным драйвером для компании остается возможность выделения угольного бизнеса из структуры ЕВРАЗа, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи поднялся на +0,44% до 3882,59 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,29% до 1664,66 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:47 мск стоила 77,08 долларов за баррель (+1,19%). Российская валюта слабела 73,42 рублей за доллар.