Акции готовятся отыгрывать американский позитив

В бумагах есть потенциал
Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию в пятницу, 2 июня 2021 года, повышением. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 3865,42 пункта, а индекс РТС — на 0,19%, до 1659,72 пункта. В лидерах оказались акции НОВАТЭКа (+10,2%), «ЛУКОЙЛа» (+ 4,2%) и «Газпрома» (+ 3%). Сегодня в США не торгуют — страна празднует День независимости, и в отсутствие внешних сигналов российские инвесторы могут продолжить покупки.
Впрочем, конец прошлой недели для американского рынка был более чем позитивным: S&P 500 в пятницу в 44-й раз в этом году обновил рекордные отметки. Глобальный индекс MCSI ACWI также находится на исторических максимумах. Сырьевой Bloomberg Commodity Index — около максимумов с 2015 г. В этой связи, считают, например в BCS Экспресс, по индексу Мосбиржи в качестве зоны сопротивления выступает район 3875–3890 п. Если он будет пройден, то следующие ориентиры придется смещать в сторону круглой отметки в 4000 п.
Утром в понедельник индекс Мосбиржи не превышал значения 3872,96, индекс РТС — 1665,38. Фондовый рынок находится на своего рода плато. Куда он, скорее всего, двинется — вверх или вниз?
Рынок акций РФ стоит довольно высоко — риски в мире сбалансированы, нефть у двухлетних максимумов, геополитика сглажена и в целом все достаточно ровно, признает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Ничто не мешает рынку продолжать покупать и дальше. На этой неделе индекс МосБиржи может подняться в область 3885-3900 пунктов, индекс РТС — к 1675 пунктам. Вторая неделя июля стартует ожиданием финального решения ОПЕК+ по суточной добыче на август-декабрь, инвесторы ждут исключительного позитива, бенефициарами расширения добычи станут акции компаний нефтегазового сектора.
По мнению аналитика, может продолжиться восстановление котировок акций компаний металлургического направления после провала ранее: есть потенциал подъема в бумагах Норникеля и НЛМК. Конкретно понедельник может сложиться очень спокойно, в США выходной день, а инвесторы будут экономить силы перед итоговым заявлением ОПЕК+.
МТС закроет реестр под дивиденды 8 июля, Татнефть - 9 июля, в бумагах этих компаний ожидается дивидендный гэп вниз. Без дивидендов в начале недели будут торговаться акции Лукойла, ФосАгро, Совкомфлота и ТГК-1.
В ближайшие часы и дни следим за ОПЕК+ и ФРС
Конец прошлой недели для российского рынка акций оказался достаточно позитивным, признает и эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Причин пятничного роста было несколько, объясняет он. Здесь и мощный рост американского фондового рынка: индекс S&P 500 обновил свои исторические максимумы после выхода умеренно-позитивного отчета по американскому рынку труда за июнь. Здесь и рост нефтяных котировок, несмотря на затянувшуюся до понедельника, 5 июля, встречу министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
На этой неделе для российского рынка акций будут важны две темы, первая нефтяная, вторая денежно-кредитная, считает аналитик. Нефтяная тема завязана на итоги затянувшейся встречи министров стран ОПЕК+, где есть консенсус относительно объемов увеличения добычи до конца года (400 тыс. б/с ежемесячно в период с августа по декабрь), но нет единого мнения относительно сроков действия соглашения об ограничении добычи, ОАЭ выступают против его продления до конца 2022 года, вероятно привязывая решение этого вопроса с требованиями об изменении для себя базового уровня добычи.
Вторая важная тема недели, это публикация протоколов с последнего заседания ФРС. Стоит вспомнить, указывает Антон Гринштейн, что в июне американский регулятор резко ужесточил риторику в отношении повышенной инфляции, повысил траекторию ожидаемого повышения учетной ставки и запустил обсуждение сокращения программы выкупа облигаций на 120 млрд долларов в месяц.
Именно после июньского заседания, американский доллар перешел к укреплению, которое продолжается до сих пор, а американские фондовые индексы упали за несколько дней на 3,0%. Протоколы ФРС будут опубликованы в среду, вечером и по всей очевидности, мы узнаем подробности спора, который разгорается внутри американского финансового регулятора относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики.
Инвесторы склоняются к тому, что ОПЕК+ все-таки найдет консенсус с ОАЭ, а значит и нефтяные цены останутся выше 75,00 долларов за баррель Brent и в первой половине недели возможно даже попробуют подтянуться к 77,00-78,00 долларам. Для российского фондового рынка это позитивно, но недостаточно для того, чтобы демонстрировать в первой половине этой недели заметный рост.
Так что индекс РТС останется в диапазоне 1630-1680 пунктов до публикации протоколов ФРС в среду, 7, июля, ожидает Антон Гринштейн. После чего коррекционные риски, из-за «жесткости» американского регулятора, вырастут и РТС может уйти ниже 1600 пунктов.
В целом торги сегодня должны быть нейтральными, добавляет эксперт. С одной стороны, у нас есть неучтенный до конца позитив от пятничного роста американского фондового рынка. Но с другой — утренняя невыразительная динамика в Азии, где снизился и японский индекс Nikkei 225 и китайский Hang Seng –0,2% и -0,3% соответственно. К тому же сегодня в США закрыты биржевые площадки, американцы продолжают отмечать День независимости. Без американской ликвидности объемы торгов будут невысокими, так что сдвинуть рынки, даже российский, будет очень сложно.