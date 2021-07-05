Акции готовятся отыгрывать американский позитив

В бумагах есть потенциал

Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию в пятницу, 2 июня 2021 года, повышением. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 3865,42 пункта, а индекс РТС — на 0,19%, до 1659,72 пункта. В лидерах оказались акции НОВАТЭКа (+10,2%), «ЛУКОЙЛа» (+ 4,2%) и «Газпрома» (+ 3%). Сегодня в США не торгуют — страна празднует День независимости, и в отсутствие внешних сигналов российские инвесторы могут продолжить покупки.

Впрочем, конец прошлой недели для американского рынка был более чем позитивным: S&P 500 в пятницу в 44-й раз в этом году обновил рекордные отметки. Глобальный индекс MCSI ACWI также находится на исторических максимумах. Сырьевой Bloomberg Commodity Index — около максимумов с 2015 г. В этой связи, считают, например в BCS Экспресс, по индексу Мосбиржи в качестве зоны сопротивления выступает район 3875–3890 п. Если он будет пройден, то следующие ориентиры придется смещать в сторону круглой отметки в 4000 п.

Утром в понедельник индекс Мосбиржи не превышал значения 3872,96, индекс РТС — 1665,38. Фондовый рынок находится на своего рода плато. Куда он, скорее всего, двинется — вверх или вниз?