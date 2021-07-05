Беглов сообщил о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой, но число госпитализаций стабилизировалось, сообщает «РИА Новости».

«Эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой. Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось», – сказал он в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

Беглов отметил, что в ближайшее время Санкт-Петербург выйдет на рубеж в 1 миллион привитых от коронавируса. «Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 тысяч прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели. Город добился этого благодаря сознательности жителей и разветвленной, самой широкой в стране сети прививочных пунктов – 134 стационарных и 27 мобильных. Еще раз спасибо всем, кто услышал наш призыв, обезопасил от новой инфекции себя и своих близких. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в 1 миллион привитых петербуржцев», – сказал Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга добавил, что для обеспечения растущего спроса в субботу открыты 17 новых стационарных пунктов вакцинации, до 10 июля появятся несколько дополнительных мобильных пунктов на улицах города.

